Про це повідомляє Tagesschau.

За словами канцлера, з початку російського вторгнення в лютому 2022 року Берлін надав або пообіцяв надати Києву озброєння на суму 28 мільярдів євро.

“Ми єдині в нашій підтримці України в її захисті від російської агресії. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну – стільки, скільки буде потрібно”, – сказав лідер ФПН у Стокгольмі після зустрічі з прем’єр-міністрами Норвегії, Ісландії, Швеції, Фінляндії та Данії.

Шольц розповів, що у 2024 році буде надана військова допомога на суму понад сім мільярдів євро.

“Ми надавали і будемо надавати”, – запевнив канцлер, маючи на увазі вже обіцяну військову підтримку.