У Росії протягом останніх десяти років експорт зброї впав на 53%. Ймовірно, це пов’язано з «регулярними втрати на полі бою», йдеться у новому звіті розвідки Британії.
«Внаслідок цього Росія опустилась з другого на третє місце у світовому рейтингу експорту озброєнь. Ба більше, лише у 2023 році показники були на 52% меншими, ніж у 2022. Зокрема торік основні російські озброєння отримали лише 12 країн, у порівнянні з 31 країною у 2019 році», – зазначили у Міноборони Британії.
Зниження рівня експорту, за даними розвідки, ймовірно, пов’язане з кількома факторами:
- Росія надає пріоритет техніці для операцій в Україні через постійні втрати на полі бою;
- зниження попиту клієнтів через ризик введення санкцій й глобальне засудження відповідальності Росії за війну.
Раніше в американському Інституті вивчення війни казали, що можливості російського оборонно-промислового комплексу (ОПК) є нестійкими в середньо- та довгостроковій перспективі.
На думку аналітиків, російський ОПК зазнаватиме браку робочої сили, скорочення запасів озброєння і техніки для відновлення й модернізації та нездатності повністю компенсувати військові товари і товари подвійного призначення, які оборонна промисловість РФ більше не може купувати через санкції.