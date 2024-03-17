Експерти кажуть, що згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), російський експорт зброї впав на 53% у періоді між 2014-2018 й 2019-2023 роками.

У Росії протягом останніх десяти років експорт зброї впав на 53%. Ймовірно, це пов’язано з «регулярними втрати на полі бою», йдеться у новому звіті розвідки Британії.

«Внаслідок цього Росія опустилась з другого на третє місце у світовому рейтингу експорту озброєнь. Ба більше, лише у 2023 році показники були на 52% меншими, ніж у 2022. Зокрема торік основні російські озброєння отримали лише 12 країн, у порівнянні з 31 країною у 2019 році», – зазначили у Міноборони Британії.

Зниження рівня експорту, за даними розвідки, ймовірно, пов’язане з кількома факторами:

Росія надає пріоритет техніці для операцій в Україні через постійні втрати на полі бою;

зниження попиту клієнтів через ризик введення санкцій й глобальне засудження відповідальності Росії за війну.

Раніше в американському Інституті вивчення війни казали, що можливості російського оборонно-промислового комплексу (ОПК) є нестійкими в середньо- та довгостроковій перспективі.

На думку аналітиків, російський ОПК зазнаватиме браку робочої сили, скорочення запасів озброєння і техніки для відновлення й модернізації та нездатності повністю компенсувати військові товари і товари подвійного призначення, які оборонна промисловість РФ більше не може купувати через санкції.