У Росії місцева влада заявила про нібито атаку безпілотників і збиття їх над містом Воронеж.

Як написав губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв у телеграмі, внаслідок атаки в одному багатоквартирному будинку сталося займання на балконі, ще у низці будинків вікна. За його словами, «внаслідок потрапляння до квартири фрагментів збитого БПЛА» медична допомога знадобилася дитині – у неї рани руки, ноги та шиї. Медичну допомогу надали на місці.

Мер російського міста Воронеж Вадим Кстенін заявив, що внаслідок «нічного нальоту» пошкоджені вікна у п’яти житлових будинках, для «оперативності ухвалення рішень вже запровадили режим міської надзвичайної ситуації».

Міноборони РФ заявило про нібито «знищення п’ять і перехоплення» трьох українських БПЛА над територією Воронезької області, чотири «перехоплені» над територією Бєлгородської області.