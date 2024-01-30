Про це пише TIME з посиланням на міністра стратегічних промислових підприємств України Олександра Камишіна.

За словами видання, для ударів по об’єктах в глибині російської території, Україна переважно використовує зброю вітчизняного виробництва — всі останні удари по цілях в рф наносились дронами українського виробництва.

Також варто зазначити, що зброя випробується одразу в бою.