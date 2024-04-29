Представництво НАТО в Україні повідомляє, що Україна вперше взяла участь у навчаннях Locked Shields, які відбувались в Естонії.
Це найбільші у світі реалістичні навчання з кібероборони, що підкреслюють зобов’язання глобальної спільноти боротися з кіберзагрозами.
Захід виходить за рамки традиційних кібервправ і залучає експертів з різних галузей для протидії кіберзагрозам. Організовує навчання Об’єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО (NATO CCDCOE).
Підполковник Урмет Томп, керівник навчань НАТО CCDCOE підкреслив дух співпраці, який визначає Locked Shields:
“Ці навчання є демонстрацією потужності міжнародного співробітництва, долаючи кордони, об’єднуючи спільноту з різних експертів державного, приватного секторів та науковців. Ми вдячні за самовідданість і досвід наших союзників і всіх наших партнерів, які мають вирішальне значення для побудови резильєнтної глобальної кібероборони».” – сказав він.