Захід відбувся у Таллінні за участю більш ніж 4000 експертів з-понад 40 країн світу.

Представництво НАТО в Україні повідомляє, що Україна вперше взяла участь у навчаннях Locked Shields, які відбувались в Естонії.

Це найбільші у світі реалістичні навчання з кібероборони, що підкреслюють зобов’язання глобальної спільноти боротися з кіберзагрозами.

Захід виходить за рамки традиційних кібервправ і залучає експертів з різних галузей для протидії кіберзагрозам. Організовує навчання Об’єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО (NATO CCDCOE).

Підполковник Урмет Томп, керівник навчань НАТО CCDCOE підкреслив дух співпраці, який визначає Locked Shields: