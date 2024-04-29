Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна має місце в НАТО за правом і альянс зробить все можливе для її вступу.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

“Я вважаю, що місце України по праву в НАТО і ми будемо робити все, щоб забезпечити аби Україна стала членом Альянсу. Для того, щоб це рішення було прийнято, нам необхідно щоб всі члени Альянсу з цим погодилися. Не більшість, а консенсус, щоб всі 32 члени погодилися”, — сказав Столтенберг.

Столтенберг висловив сумнів у досягненні такого результату на майбутньому саміті в липні, проте підкреслив, що члени НАТО продовжать демонструвати підтримку для наближення України до членства.

Водночас він зауважив необхідність для України бути якомога більш оперативно сумісною та повністю відповідати стандартам НАТО.