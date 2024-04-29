Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
“Я вважаю, що місце України по праву в НАТО і ми будемо робити все, щоб забезпечити аби Україна стала членом Альянсу. Для того, щоб це рішення було прийнято, нам необхідно щоб всі члени Альянсу з цим погодилися. Не більшість, а консенсус, щоб всі 32 члени погодилися”, — сказав Столтенберг.
Столтенберг висловив сумнів у досягненні такого результату на майбутньому саміті в липні, проте підкреслив, що члени НАТО продовжать демонструвати підтримку для наближення України до членства.
Водночас він зауважив необхідність для України бути якомога більш оперативно сумісною та повністю відповідати стандартам НАТО.
“Отже, я думаю, що ми виконуємо і мусимо виконувати важливі рішення, прийняті у Вільнюсі: план дій щодо членства відмінили, перейшли від двоетапного до одноетапного процесу, домовилися про створення Ради Україна-НАТО, і ми маємо також велику програму для оперативної сумісності”, — додав генсек НАТО.
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