За минулу добу дві підстанції «Укренерго» в південному і центральному регіонах зазнали російських атак безпілотниками, повідомила у телеграмі пресслужба компанія.

За повідомленням, аварійно-відновлювальні роботи тривають.

В «Укренерго» зазначають, що постраждалих немає, також не довелося відключати споживачів від енергопостачання.

У компанії не уточнюють, де саме війська РФ атакували підстанції. Проте Міненерго раніше повідомлялося, що російські військові в ніч на 9 березня завдали удару безпілотником по підстанції 330 кВ НЕК «Укренерго» у Запорізькій області.