Варто зазначити, що у Латвії другою іноземною мовою в освітніх закладах є російська мова.

Про це повідомляє Delfi.

За даними міністерства освіти та науки Латвії, наразі російську мову викладають як другу іноземну майже в половині латвійських шкіл, оскільки в деяких із них альтернатива навіть не пропонується.

“Згідно із запропонованими МОН змінами з 2026/2027 навчального року школи повинні будуть поступово пропонувати учням як другу іноземну мову одну з офіційних мов ЄС або країн-членів Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Російська мова не входить до числа цих мов”, – йдеться у матеріалі.

У 2027/2028 навчальному році другу іноземну мову викладатимуть у 5 і 6 класі, у 2028/2029 навчальному році – у 5, 6 і 7 класах, у 2029/2030 навчальному році – у 5, 6, 7 і 8 класах, а у 2030/2031 навчальному році – на всьому ступені основної освіти (5-9 класи).

Водночас законопроєкт зазнав різкої критики з боку приватних осіб та різноманітних асоціацій, протягом двох тижнів від яких надійшло понад 300 звернень, більшість з яких спрямована проти поступової відмови від російської мови як другої іноземної. Вони заявили, що відмова від російської мови з політичних причин неприпустима.