Перша партія боєприпасів в рамках ініціативи Чехії має бути доставлена в Україну на початку літа. Проте голова Чехії визнає, що процес рухається повільніше, ніж б хотілося.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

«Ми з прем’єр-міністром Петром Фіалою припускаємо, що перші 180 тисяч боєприпасів будуть доправлені у червні, і вже є контракти ще на п’яти-, шестизначну кількість боєприпасів», — сказав глава держави.

Він знову закликає всіх підтримувати Україну. За словами президента Чехії, російському агресору варто зрозуміти, що подальше ведення війни марне, адже поки в Кремлі «все ще є хоч якісь надії на успіх, у нього немає причин вести мирні переговори».

Павел сказав, що Захід дуже “обережно” підтримував Україну, намагаючись не загострювати конфлікт. Для кожного нового рішення виникали довгі дебати.

«Якби ми пропустили цей період роздумів та оцінки ризиків, Україна отримала б цю допомогу на місяці, можливо, навіть роки раніше, і ситуація могла бути іншою. Ми мусимо винести уроки з минулого і надати допомогу зараз у повному обсязі та якнайшвидше, щоб Україна не втрачала більше територій та життів», — підкреслив чеський лідер.

Петр Павел також зазначає, що Росія стверджує про себе, що вона є “євразійською цивілізацією”, але її цінності відрізняються від європейських. Тому буде дуже наївно вести переговори з Росією від позиції компромісу.

«Досі Росія знає лише поняття «виграв» і «програв». Іншими словами, якщо Росія хоче досягти успіху, інші повинні програти. І це має бути для нас попередженням», — наголосив президент Чехії.

На початку року Прага запропонувала закупити за кошти ЄС боєприпаси для України у третіх країнах. Йшлося про 800 тисяч боєприпасів, які були знайдені в різних частинах світу. Згодом міністр закордонних справ Ян Ліпавський повідомив, що кількість боєприпасів може бути майже вдвічі більшою.