Від таких енергетичних установок буде залежати те, наскільки добре ми підготуємося до наступного опалювального сезону.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек запропонував подивитися на німецькі закриті об’єкти, які можна використати на підтримку та відновлення української енергетики

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

“Ми зараз із нашими литовськими друзями працюємо дуже щільно. Наші групи фахівців у Литві дивляться, яке устаткування на старих теплових станціях можна використати для відновлення і ремонтів в Україні. Це не тільки Литва. Нещодавно був Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини, і він запропонував подивитися на німецькі закриті об’єкти, які теж можна використати”, – зазначив він.

Галущенко попередив, що якщо сьогодні говорити, що Україні треба замовити якесь устаткування і виготовити його на виробництві, то треба розуміти, що на цю зиму ми його не отримаємо.

“Тому я якраз із колегами і партнерами акцентую на тому, що нам треба максимально отримати те, що є у наявності. Воно може бути нове, використане, але навіть якщо воно потребує певних ремонтів – ми їх зробимо, щоб воно відпрацювало взимку і відповідно наростити (потужності, – ред.)“, – додав Галущенко.

За його словами, допомога від партнерів України надходить постійно.

“Тобто, перше – це устаткування, друге – це енергетичний фонд підтримки України. Уже є ініціативи різних держав, зокрема Данії, щодо додаткового внесення коштів у цей фонд. Є ініціативи й від інших держав, і вони скоро будуть озвучені. Там суттєві кошти, які підуть у цей фонд підтримки енергетики України і які ми одразу зможемо використовувати“, – заявив міністр.

Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, зазначив, що саме від таких енергетичних установок буде залежати те, наскільки добре ми підготуємося до наступного опалювального сезону.