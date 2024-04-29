Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні занепокоєна через зростання втрат серед цивільних осіб унаслідок посилення нападів збройних сил РФ на електроенергетичну інфраструктуру України й на залізницю.

За останній місяць спеціалісти з прав людини задокументували чотири хвилі атак на енергетичну інфраструктуру України. В результаті було уражено щонайменше 20 об’єктів, вбито 6 цивільних осіб і поранено 45 людей. Лише минулої суботи ракетні обстріли пошкодили 4 теплоелектростанції, критично важливі для виробництва електроенергії. Дві з яких розташовані на заході України, за сотні кілометрів від лінії фронту.

«Атаки призвели до загибелі цивільного населення, а також поставили під загрозу надання базових послуг, як-от виробництва електроенергії та послуг залізничного транспорту, ще більше посилюючи ризики та шкоду, що завдається цивільному населенню України. Атаки на залізницю ставлять під загрозу ключовий вид транспорту, на який покладаються люди в Україні для особистих подорожей і перевезення товарів першої потреби, особливо з огляду на обмеження всього повітряного простору та обмеженого доступу до морських портів», – сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.

Протягом останніх тижнів унаслідок нападів на залізничні об’єкти по всій Україні загинуло 11 цивільних осіб, десятки були поранені в кількох областях України, включно з Дніпропетровською, Харківською, Донецькою та Черкаською областями, вказано в повідомленні.