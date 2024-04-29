Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили на півдні капоніри з боєкомплектом і трьох військовослужбовців РФ.

Про це повідомили в командуванні ССО.

Як йдеться в повідомленні, оператори 73-го морського центру імені кошового отамана Антіна Головатого під час розвідувальних дій на південному напрямку виявили місце дислокації російських вйськових і склад боєкомплекту.

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Оператори уразили цілі FPV-дронами, дронами із системою скиду та ударом зі 122-міліметрової гаубиці Д-30, стверджують в командуванні.

Внаслідок роботи ССО знищені капоніри ( фортифікаційна споруда, що забезпечує ведення флангового або поздовжнього (косоприцільного) вогню в двох протилежних напрямках — ред.) з боєкомплектом, вбиті троє військових РФ (ще п’ятеро отримали поранення), зруйновані місця розташування особового складу російських військ.

Про місце операції не повідомляється.