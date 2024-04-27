Група "Гуси-9" ГУР МО України разом з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та знищили російську радіолокаційну станцію, вартість якої перевищує 5 мільйонів доларів.

Про це повідомило ГУР МО України.

«Група ГУР МО України «Гуси-9» спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР «Чорний ліс» виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 «подльот», – зауважили в повідомленні.

За інформацією ГУР, антенно-фідерна установка та дизельна станція, яка живила комплекс, були успішно пошкоджені в результаті вогневого ураження. Радіолокаційна станція “подльот” є новою російською розробкою і була постачена на озброєння армії країни-агресора з початку 2015 року.

У відомстві було зазначено, що вартість такої радіолокаційної станції складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів. Цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координат цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.