Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.
У п’ятницю, 26 квітня, воєнні розвідники виявили та завдали вогневого ураження по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції ворога “Рєпєйнік”. Успішну операцію провели бійці групи “Гуси 9” спільно з підрозділом активних дій Головного управління розвідки.
“Станція слугувала окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів”, — уточнили в розвідці.
Раніше представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький казав про те, що українські розвідники постійно відстежують рухи російських військових кораблів для надання своєчасної інформації та знищення військових об’єктів окупантів.
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