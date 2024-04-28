Переносну РЛС "Рєпєйнік" росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році. Її вартість становить близько 10 мільйонів рублів або 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

У п’ятницю, 26 квітня, воєнні розвідники виявили та завдали вогневого ураження по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції ворога “Рєпєйнік”. Успішну операцію провели бійці групи “Гуси 9” спільно з підрозділом активних дій Головного управління розвідки.

“Станція слугувала окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів”, — уточнили в розвідці.

Раніше представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький казав про те, що українські розвідники постійно відстежують рухи російських військових кораблів для надання своєчасної інформації та знищення військових об’єктів окупантів.