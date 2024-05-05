За поточний тиждень групи розмінування очистили майже 6000 га місцевості та 12 кілометрів автодоріг, а також вилучили та знешкодили 4 830 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в Міноборони.

“362 групи розмінування підрозділів Міноборони продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків війни”, – йдеться у повідомленні.

За останній тиждень (з 26 квітня по 3 травня 2024 року) обстежено та очищено:

5 716,55 га місцевості;

5 571,4 га сільгоспугідь;

11,74 км автодоріг;

3,76 км залізних доріг;

31,86 км ліній електропередачі.

Зазначається, що роботи виконувалися із залученням спецтехніки для механізованого розмінування.

Всього саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 348 184 вибухонебезпечних залишків війни.

Нагадаємо, в Україні прагнуть збільшити кількість жінок, які беруть участь у розмінуванні. Як зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко, Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності, тому потребує більше операторів з розмінування, більше техніки, навчання саперів. У сфері протимінної діяльності уряд хоче забезпечити професійну реалізацію та соціальну інтеграцію жінок, ветеранів та ветеранок, постраждалих від вибухонебезпечних предметів та людей з інвалідністю через залучення до виконання робіт.