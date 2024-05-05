Про це повідомили в Міноборони.
“362 групи розмінування підрозділів Міноборони продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків війни”, – йдеться у повідомленні.
За останній тиждень (з 26 квітня по 3 травня 2024 року) обстежено та очищено:
- 5 716,55 га місцевості;
- 5 571,4 га сільгоспугідь;
- 11,74 км автодоріг;
- 3,76 км залізних доріг;
- 31,86 км ліній електропередачі.
Зазначається, що роботи виконувалися із залученням спецтехніки для механізованого розмінування.
Всього саперами підрозділів Міністерства оборони України виявлено та знищено 348 184 вибухонебезпечних залишків війни.
Нагадаємо, в Україні прагнуть збільшити кількість жінок, які беруть участь у розмінуванні. Як зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко, Україна має обмежені ресурси у протимінній діяльності, тому потребує більше операторів з розмінування, більше техніки, навчання саперів. У сфері протимінної діяльності уряд хоче забезпечити професійну реалізацію та соціальну інтеграцію жінок, ветеранів та ветеранок, постраждалих від вибухонебезпечних предметів та людей з інвалідністю через залучення до виконання робіт.
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