Зі старту проєкту “Армія відновлення” було видано 135 тисяч направлень для участі тимчасово безробітних українців у суспільно корисних роботах з відбудови країни. Загалом учасники програми заробили майже 1 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

«Проєкт “Армія відновлення” ми запустили восени 2022 року, щоб фінансово підтримати людей, які тимчасово втратили роботу, та залучити їх до відбудови країни. Люди мають можливість долучитись до виконання суспільно корисних робіт і отримувати за це оплату, яка є вищою, ніж середній розмір виплат допомоги з безробіття. Загалом учасники “Армії відновлення” заробили за виконання суспільно корисних робіт майже 1 млрд грн», — зазначила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

На сьогодні суспільно корисні роботи здійснюються у 19 регіонах країни. Серед найбільш активних учасників проєкту:

Харківська область — видано 23 850 направлень;

видано 23 850 направлень; Донецька область — 16 300 направлень;

16 300 направлень; Київська область — 15 000 направлень;

15 000 направлень; Чернігівська область — 14 800 направлень;

14 800 направлень; Полтавська область — 14 500 направлень.

У відомстві нагадали, види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Військове командування разом з військовими адміністраціями визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це службу зайнятості, яка пропонує безробітним, що стоять на обліку, долучитись до виконання таких робіт.

З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 12 тис. грн в разі роботи повний місяць.