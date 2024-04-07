Міжнародні партнери виділили понад 700 мільйонів доларів на проєкти з гуманітарного розмінування території України на 2022-2027 роки.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Як зазначається, ключовими партнерами України у сфері гуманітарного розмінування є США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.

Й надалі уряд планує поглиблювати взаємодію з міжнародною та фаховою спільнотою з метою посилення системи протимінної діяльності в Україні.

“Така координація здійснюється через започатковану у 2023 році Секторальну робочу групу, яка об’єднує всіх донорів України в цій сфері. А також через відновлений у березні 2024 року кластер із протимінної діяльності, що став платформою для програмної координації відповідних суб’єктів“, – пояснили у Мінреінтеграції.