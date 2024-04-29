У Німеччині у місті Мурнау загинув військовослужбовець, який належав до складу 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Про це йдеться у повідомленні Командування ДШВ ЗСУ.

“З етичних міркувань ми не повідомляємо його імені. У 2023-му році він був поранений в боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині. 27 квітня десантник помер від ножових поранень”, — йдеться у повідомленні.

Командування висловило співчуття родичам та друзям загиблого військовослужбовця.

Нагадаємо, що німецька поліція затримала чоловіка російської національності, якого підозрюють у цьому вбивстві.