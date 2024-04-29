Про це йдеться у повідомленні Командування ДШВ ЗСУ.

“З етичних міркувань ми не повідомляємо його імені. У 2023-му році він був поранений в боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині.

27 квітня десантник помер від ножових поранень”, — йдеться у повідомленні.

Командування висловило співчуття родичам та друзям загиблого військовослужбовця.

Нагадаємо, що німецька поліція затримала чоловіка російської національності, якого підозрюють у цьому вбивстві.