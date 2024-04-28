Виявилося, що вбиті чоловіки були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

“Вбивцю затримано, але поліція досі проводить допити можливих свідків. Це просто жахлива трагедія. Співчуття рідним та близьким загиблих”, – написав нардеп.

Нагадаємо, у суботу, 27 квітня, біля торгового центру в Мурнау-ам-Штаффельзеє сталася трагедія – двоє чоловіків з України були вбиті ножем. Один з них, 36-річний, помер на місці події від отриманих травм, інший, 23-річний, помер у лікарні від важких поранень.

Пізніше поліція затримала 57-річного громадянина Росії, якого підозрюють у вбивстві. Причини нападу поки невідомі, але прокуратура розслідує цей випадок як подвійне вбивство.

“Подальше розслідування за підозрою у подвійному вбивстві відбувається під керівництвом прокуратури Мюнхена, яке вже скерувало до суду клопотання про арешт підозрюваного. Воно буде розглянуто у неділю, 28 квітня”, – підсумували у поліції Баварії.

Посольство України в Німеччині наразі не прокоментувало це подвійне вбивство.