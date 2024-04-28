Двоє українців були вбиті перед ТЦ в Мурнау, в Баварії на півдні Німеччини. Незабаром затримали підозрюваного зловмисника, яким, за даними поліції, є росіянин.

Про це повідомляє BR24.

У суботу, 27 квітня, біля торгового центру в Мурнау-ам-Штаффельзеє сталася трагедія – двоє чоловіків з України були вбиті ножем. Один з них, 36-річний, помер на місці події від отриманих травм, інший, 23-річний, помер у лікарні від важких поранень.

Пізніше поліція затримала 57-річного громадянина Росії, якого підозрюють у вбивстві. Причини нападу поки невідомі, але прокуратура розслідує цей випадок як подвійне вбивство.

Як повідомила поліція, оперативний центр був попереджений пізно вдень після того, як перед торговим центром виявили двох людей із серйозними ножовими пораненнями.

У неділю 57-річного підозрюваного мають доставити до слідчого судді. Для з’ясування злочину кримінальна поліція запитує інформацію у свідків.