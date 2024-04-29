Німецька поліція затримала чоловіка російської національності, якого підозрюють у вбивстві українських військових 27 квітня в місті Мурнау.

Про це пише Spiegel.

Сліди крові привели правоохоронців до будинку 57-річного громадянина Росії, підозрюваного, який перебував у стані алкогольного сп’яніння під час затримання.

Наразі проводяться дослідження мотивів злочину, але поліція не має переконливих доказів політичного підґрунтя. Швидше за все, певну роль “могло відіграти особисте походження”. Чоловіки, ймовірно, були знайомі.

Ймовірний злочинець заявив, що між чоловіками сталася сварка і вона могла стати причиною конфлікту. Поки невідомо, чи були українські військові у стані алкогольного сп’яніння під час скоєння злочину.

Як сказав міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Германн, є свідки, які бачили чоловіків разом раніше.

“Є покази свідків про те, що трьох осіб, які брали участь у нападі, раніше бачили разом. Є ознаки того, що всі вони вживали багато алкоголю. Це все потрібно з’ясувати. На цей час ми не маємо переконливих доказів того, що це було відображенням конфлікту між Росією та Україною, так би мовити”, — сказав він.

Розслідування справи веде головне управління боротьби з екстремізмом і тероризмом при Генпрокуратурі в Мюнхені, і хоча поки немає доказів політичної мотивації злочину, вона не виключається.