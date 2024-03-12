«Легіон “Свобода Росії”, РДК і Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома», – заявив представник розвідки Юсов у коментарі 24 Каналу.

Вранці російські батальйони почали викладати відео, на яких, як стверджується, вони заходять на територію РФ. Зокрема, у легіоні «Свобода Росії» заявили, що вони «йдуть на вибори», а Сибірський батальйон закликав росіян «ігнорувати вибори». У Росії 15-17 березня відбудуться президентські вибори

Російські телеграм-канали повідомляли про стрілецькі бої на кордоні РФ, утім, офіційної інформації від російської влади наразі досі немає.