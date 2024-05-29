Станом на 29 травня через мобільний застосунок "Резерв+" 1,3 мільйона військовозобов’язаних громадян України оновили свої дані, з них — 15 тисяч зробили це за кордоном.

Про це в ефірі «Єдиних новин» розповів речник Міністерства оборони старший лейтенант Дмитро Лазуткін.

Речник зазначив, що наразі 155 тисяч військовозобов’язаних жінок виконали цю норму закону.

«Через ТЦК та СП оновили свої дані майже 58 тисяч військовозобов’язаних. А через ЦНАП – 80 тисяч військовозобов’язаних», — сказав Дмитро Лазуткін.

Також нагадаємо, що у червні в додатку «Резерв+» з’явиться QR-код. Це дозволить використовувати електронні дані як повноцінний військовий обліковий документ, замінюючи паперові версії.