Міноборони спільно з Мінстратегпромом провели випробування техніки для порятунку людей з поля бою. У тестуванні взяли участь дев’ять виробів від сімох українських виробників, включаючи автомобільну техніку і наземні роботизовані платформи.

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

У відомстві пояснили, що метою заходу було привернення уваги до теми медичної евакуації в зоні бойових дій та заохочення країн-партнерів до прямих контрактів з українськими виробниками у межах проєкту ZBROYARI: Manufacturing Freedom.