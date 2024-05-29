Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.
У відомстві пояснили, що метою заходу було привернення уваги до теми медичної евакуації в зоні бойових дій та заохочення країн-партнерів до прямих контрактів з українськими виробниками у межах проєкту ZBROYARI: Manufacturing Freedom.
“Наразі Міноборони та Мінстратегпром зосереджені на розвитку систем, які можуть замінити людину на фронті. Кошти країн-партнерів для закупівлі роботизованих систем залучаються через проєкт ZBROYARI: Manufacturing Freedom, мета якого — зібрати 10 млрд доларів на виробництво української зброї у 2024 році”, — додали у Міноборони.
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