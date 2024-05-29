Фінляндія не обмежувала Україну в ударах по Росії зброєю, яку північноєвропейська держава передала українським військам.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен виданню Uusi Suomi.

За словами Валтонен, країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самозахисту.

“Фінляндія не встановила жодних конкретних обмежень на свою матеріальну допомогу Україні, але припускає, що матеріали будуть використовуватися відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну загарбницьку війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає в себе удари по військових об’єктах на території агресора, які необхідні для самозахисту”, – зазначила Валтонен.

Це питання стало предметом публічних дебатів після того, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу розглянути питання про те, щоб послабити обмеження на удари по Росії західною зброєю.