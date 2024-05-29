Про це повідомляє Politico.
Як зазначається, представники 27 урядів ЄС сьогодні, 29 травня, обговорюватимуть проєкт Європейської Комісії щодо переговорів про вступ України та Молдови до Союзу. І “час має вирішальне значення”, оскільки вже 1 липня Угорщина стане головою Ради ЄС.
Один з європейських чиновників заявив, що бельгійське головування прагне до того, щоб переговори розпочалися на Раді зі спільних питань, зустрічі міністрів у справах ЄС, 25 червня.
Як пише Politico, хоча в останньому звіті Єврокомісії щодо України наголошується на деяких реформах, які Києву ще потрібно провести до початку переговорів, чиновники кажуть, що Україна вже виконала більшу частину свого “домашнього завдання”. Це стосується і реформ, спрямованих на захист етнічних та мовних меншин, як це рекомендувала Венеціанська комісія.
Видання зазначає, що мало хто хоче чекати на черговий звіт, який би підтвердив прогрес України у письмовому вигляді, на тлі побоювань, що комісар з питань розширення, угорець Олівер Вархелі, може затягнути процес.
“Вархелі не захоче робити це дуже швидко”, – сказав один високопоставлений чиновник.
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