Європейський Союз та Україна хочуть почати переговори про вступ до того, як Угорщина перебере головування в Раді ЄС 1 липня 2024 року.

Про це повідомляє Politico.

Як зазначається, представники 27 урядів ЄС сьогодні, 29 травня, обговорюватимуть проєкт Європейської Комісії щодо переговорів про вступ України та Молдови до Союзу. І “час має вирішальне значення”, оскільки вже 1 липня Угорщина стане головою Ради ЄС.

Один з європейських чиновників заявив, що бельгійське головування прагне до того, щоб переговори розпочалися на Раді зі спільних питань, зустрічі міністрів у справах ЄС, 25 червня.

Як пише Politico, хоча в останньому звіті Єврокомісії щодо України наголошується на деяких реформах, які Києву ще потрібно провести до початку переговорів, чиновники кажуть, що Україна вже виконала більшу частину свого “домашнього завдання”. Це стосується і реформ, спрямованих на захист етнічних та мовних меншин, як це рекомендувала Венеціанська комісія.

Видання зазначає, що мало хто хоче чекати на черговий звіт, який би підтвердив прогрес України у письмовому вигляді, на тлі побоювань, що комісар з питань розширення, угорець Олівер Вархелі, може затягнути процес.

“Вархелі не захоче робити це дуже швидко”, – сказав один високопоставлений чиновник.