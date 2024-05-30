Про це в Телеграмі повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“154 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 4 обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Гуляйполе”, – йдеться у дописі.
Зазначається, що 221 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Малих Щербаків та Нестерянки.
Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
Раніше повідомлялося, ворог скидає на регіон авіаційні бомби.
- РФ тричі обстріляли Лиман на Донеччині: є поранені та руйнування
- Справа про загибель 19 бійців 128-ї бригади на Запоріжжі розвалилася в суді: подробиці
- Росіяни скинули на селище Олексієво-Дружківка Донецької області 1,5-тонну авіаційну бомбу