Впродовж доби загарбники 379 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

Про це в Телеграмі повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“154 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 4 обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Гуляйполе”, – йдеться у дописі.

Зазначається, що 221 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Малих Щербаків та Нестерянки.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Раніше повідомлялося, ворог скидає на регіон авіаційні бомби.