МВС України опублікувало інтервʼю з поліцейським Володимиром Нікуліним, який допомагав знімальній групі відправляти відео з Маріуполя та вивіз їх з оточеного міста

Відео оприлюднене у Facebook МВС України.

Міністерство внутрішніх справ України показало відеоінтервʼю із заступником начальника відділу поліції Донеччини Володимиром Нікуліним, який став одним з головних героїв оскароносного документального фільму Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі”.

Поліцейський зустрів знімальну групу поблизу атакованого ворогом 9 березня 2022 року пологового будинку і відтоді супроводжував журналістів.

“Я розумів, що у такому місці міжнародні журналісти потребують допомоги. У тій ситуації у Маріуполі, коли ми розуміли, що перебуваємо в облозі, в оточенні, що росіяни руйнують місто, знищують людей, висвітлення цього, допомога журналістам – це дуже важливо”, – поділився Нікулін у мініфільмі.

Разом Мстислав Чернов, Євгеній Малолєтка та Володимир Нікулін переживали обстріли, перебували на місцях злочинів, шукали зв’язок, щоб показати світові фото і відеодокази російського терору. Поліцейський возив журналістів до єдиного місця, де був інтернет, щоб вони могли передавати зняті матеріали з Маріуполя до редакції Associeted Press. Він постійно наголошує, що показати світові правду про події в Маріуполі надважливо.

“Мої друзі завдали правдою великий удар по окупантах”, – каже Нікулін.

У фільмі “20 днів у Маріуполі” Мстислав Чернов наголошує, що саме Володимир переконував, що журналісти мають виїхати з Маріуполя, щоб зберегти відео- та фотоматеріали, інакше росіяни змусять їх заявити, що оприлюднені на весь світ кадри з Маріуполя були фейком. Вивезти саме оригінали було надзвичайно важливо, адже лише оригінали можуть бути використані як докази злочинів Росії у суді.