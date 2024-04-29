Про це повідомляє Генштаб.

За останню добу українські сили знищили 6 танків, 16 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем та іншу техніку.

Також було знищено 21 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 2 засіб ППО.

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