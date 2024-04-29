Засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генштабів країн-членів та України відбудеться у Брюсселі 16 травня.

Про це йдеться у пресрелізі НАТО.

Голова комітету, адмірал Роб Бауер, очолить зустріч, учасниками якої також будуть начальники Генеральних штабів країн-членів та їхні українські колеги.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також приєднається до сесії для обговорення ключових пріоритетів Альянсу.

Під час першої сесії відбудеться зустріч начальників генштабів у форматі Ради Україна-НАТО для обговорення агресивної війни Росії проти України, ситуації на полі бою та подальшої підтримки України з боку НАТО та союзників.

Під час другої сесії голова Європейського командування Збройних сил США та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі генерал Крістофер Каволі поінформує начальників генштабів про прогрес, досягнутий у реалізації планів, які були прийняті на Вільнюському саміті в липні 2023 року (під час підготовки до Вашингтонського саміту).

Також відбудуться дискусії щодо можливостей інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, оборонного промислового потенціалу та стійкості суспільства.

Третю сесію очолить генерал Філіп Лавін, верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації. Вона буде присвячена впровадженню Концепції багатодоменних операцій і Програми розвитку бойових дій (WDA), яка включає план військової трансформації НАТО на наступні 20 років.