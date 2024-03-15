Олександр Завітневич встановив закритий режим для засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. Коментар Мар'яни Безуглої.

Нардепка Мар’яна Безугла повідомила, що Голова Комітету відмовив у можливості приєднатися до засідання онлайн у зв’язку з питаннями щодо мобілізації.

Вона також зазначила, що жодні секретні питання не мали обговорюватись, лише розглядатися правки.