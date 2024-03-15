Нардепка Мар’яна Безугла повідомила, що Голова Комітету відмовив у можливості приєднатися до засідання онлайн у зв’язку з питаннями щодо мобілізації.
Вона також зазначила, що жодні секретні питання не мали обговорюватись, лише розглядатися правки.
- Законопроєкт про мобілізацію: комітет ВР скасував засідання, правки не розглянули
- Закон про мобілізацію: що з ним, та які проблеми?
- Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук достроково закрив засідання парламенту. Голосування щодо звільнення Мар`яни Безуглої переноситься