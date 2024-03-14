Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки вчора, 13 березня, мали продовжити розгляд законопроєкту про мобілізацію, але засідання скасували.

Одними з перших про скасування засідання повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко у своїх Telegram-каналах.

«Мало бути сьогодні продовження засідання Комітету з питань оборони по законопроєкту по мобілізації. Запросили авторів правок під номерами 340-689…і зранку відмінили», – повідомив Желєзняк.

«Це просто знущання з військових і їхніх родин, які чекають, щоби цей законопроект встановив терміни служби, дав можливість звільнитися інвалідам та тим, що пройшли полон і так далі», – обурюється Гончаренко.

Член комітету Роман Костенко у коментарі УП підтвердив скасування засідання:

«Ми мали продовжити розгляд законопроєкту про мобілізацію на сьогоднішньому засіданні комітету. Однак засідання скасували».

За словами Костенко, коли буде наступне засідання оборонного комітету наразі невідомо.

«Дата голосування за законопроєкт напряму залежить від того, скільки документ роглядатимуть у Комітеті з питань нацбезпеки», – додав він.

Обурилась таким рішенням також і народна депутатка та заступниця голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла:

«Голова скасував сьогоднішнє засідання щодо мобілізації в Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вчора засідання Завітневич закрив без пояснень після провалу конкретного голосування на перших десяти правках законопроєкту з 4195», – наголосила Безугла.

Народна депутатка вже вкотре наголосила, що такі темпи розгляду правок не допустимі, бо ухвалення законопроєкту в такому випадку може відтягнутися на тижні, а то й місяць.

Наше видання вкотре намагалося зв’язатися з Головою Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександром Завітневичем для отримання коментаря стосовно того, що ж стає на заваді розгляду законопроєкту, проте, він продовжує мовчати та на зв’язок не виходить.

Слід наголосити, що раніше, 12 березня, було розглянуто першу, й поки єдину, з правок – виключити пропозицію блокувати ухилянтам банківські рахунки та обмежувати право на водіння автомобіля.

Правка пройшла з перевагою в один голос та на цьому вся робота закінчилась. Більш детально про це можна дізнатись у нашому матеріалі.

«Вчора на комітеті з перевагою в один голос пройшла правка, яка виключає з тексту законопроєкту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства. Це означає, що знімаються пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою. Зокрема, я сам і подавав такі правки, тому вважаю, що рішення правильне», – пояснив рішення депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко у коментарі нашому виданню.

Гончаренко стверджує, що не подавав ніяких правок про обмеження. На думку нардепа – це не дуже конструктивно. Мотивацію та адекватні терміни служби він вважає головними союзниками в питанні мобілізації.

«Поки що я бачу лише небажання приймати непопулярний законопроєкт та цілковитий його саботаж на рівні Комітету з національної безпеки. Я вважаю це неприпустимим», – заявив Олексій Гончаренко.

На питання чому виникають такі проблеми про розгляді законопроекту, та що стає на заваді, політик відповідає, що розгляд законопроєкту залежить від представників Комітету, тож пояснення слід очікувати саме від них.

«Наприкінці минулого тижня було розглянуто рівно 0 правок. Хоча термін подачі правок закінчився 21 лютого. Сьогодні засідання мобілізаційного законопроєкту взагалі було скасовано. Це прямий саботаж найважливішого наразі законопроєкту. Чому так відбувається – можуть сказати лише представники даного комітету. Без їх розгляду законопроєкт не потрапить до Верховної Ради», – додає депутат.

Народна депутатка України Соломія Бобровська у своєму Facebook пише, що не розуміє причин відтягування розгляду правок та обурюється, що на словах перемога не прийде:

«Вчора трапився казус з однією з правок Батьківщини і комітет за годину від початку – засідання закрили. Сьогодні мав бути Комітет по правкам- саме тих 4195 , але вранці дивним чином без пояснень Комітет взагалі скасували! на невизначений термін».

На думку Бобровської від законопроєкту не залежить сам процес мобілізації, а для забезпечення мобілізаційного процесу достатньо законодавства.

«Ми або беремося спільно за роботу для підтримки сил оборони, або нам всім буде дуже боляче і лише на словах перемога не прийде», – наголошує вона.

Financial Times з посиланням на Міноборони зазначили, що новий закон про мобілізацію потребує негайного ухвалення, адже основним його завданням є оновити правову базу перед проведенням призову з ціллю замінити військових, які наразі перебувають на полі бою.

Також у виданні повідомили, що в рамках мобілізації планується призвати 500 тис. чоловік. У Міноборони уточнили, що 170 тис. новобранців, які залишилися, замінюватимуть поранених і задовольнятимуть інші військові потреби залежно від ситуації на фронті.

Видання стверджує, що в Україні вичерпався резерв добровольців, які пішли воювати на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Станом на сьогодні більша частина чоловіків призовного віку уникає мобілізації.

Згідно з опублікованими даними, в Україні налічується понад 11 млн чоловіків віком від 25 до 60 років. Лише 3,7 млн з них можуть бути мобілізовані, решта – або вже воюють, або знаходяться закордоном, або мають право на відстрочку.

Та, хоч скільки не писали б про необхідність якнайшвидшого прийняття законопроєкту про мобілізацію СМІ, скільки б на цьому не наголошували військові та політичні діячі – конкретних дій не спостерігається, а обговорення все продовжуються.

Тож, питання залишається відкритим – чому з розглядом правок не квапляться, а засідання скасовуються?

Втрачається дорогоцінний час за який можна було прийняти рішення стосовно ротації, рекрутингу та правил призову . Конкретних термінів стосовно того, коли ж саме буде прийнятий такий важливий законопроєкт у Раді не озвучують, хоч і затримка його ухвалення вже суттєво впливає на перебіг подій по всій лінії фронту.