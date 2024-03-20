Про це сьогодні повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Завданням чергової гібридної операції РФ є виправдати загарбницьку війну; дискредитувати Україну та держави Заходу; нав’язати неприйнятні умови переговорів; поліпшити власне становище у регіоні; добитись зменшення економічного і політичного тиску, якого Москва зазнає через агресію та вчинення воєнних злочинів, підкреслили в ГУР.

Зазначається, що для досягнення вказаних цілей Росія посилено використовує свою агентурну мережу, засоби пропаганди та дипломатичні представництва.

“Так, працівники російського посольства у Єгипті отримали вказівки з Кремля провести низку зустрічей під дипприкриттям для поширення дезінформації про війну та здійснення вербувальних заходів“, — наголосили в ГУР.

Також у межах операції росіяни розсилають до посольств інших держав у Каїрі пропагандистські матеріали, у яких виправдовують ведення війни проти України.

Українські розвідники додали, що ключовою ідеєю, яку просуває Кремль на Близькому Сході, є безальтернативність нав’язаного ним сценарію завершення війни.