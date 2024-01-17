У ніч на 17 січня 2024 року противник завдав удару 20-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф. та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської обл. – рф у напрямку Харкова.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів». До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.