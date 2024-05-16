16 травня Данія повідомила про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму в 750 мільйонів євро. Майже половина в ньому — це засоби ППО.

Про йе йдеться на сайті Міноборони Данії.

Пакет містить додаткове фінансування на майбутню передачу Україні винищувачів F-16, ППО, технічне обслуговування артилерійських установок і кошти на передачу додаткових таких установок, снарядів і протитанкових мін.

“Сьогодні ми поінформували Раду з питань зовнішньої політики про новий пакет допомоги для України. У цьому пакеті, який є 18-м за рахунком, акцент робиться як на протиповітряну оборону, так і на артилерію, яка вкрай необхідна Україні. Крім того, ми також резервуємо додаткові кошти для прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, так само, як ми виділяємо додаткові кошти на майбутню передачу Україні винищувачів F-16, яка запланована на літо цього року”, – наводить слова міністра оборони Троельса Лунда Поульсена пресслужба оборонного відомства.

На посилення ППО України виділено близько 2,4 мільярда крон (близько 321 млн євро). Також передбачені додаткові кошти на закупівлю артилерійських знарядь, гранат і протитанкових мін. Частина фінансів йде на обслуговування вже наданої техніки.

“Сьогоднішньою передачею ми задовольняємо нагальну потребу України в засобах протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасах. В рамках цього пакету уряд також виділяє додаткові кошти, які будуть інвестовані безпосередньо в українську оборонну промисловість. Має сенс виробляти зброю там, де вона використовується, і тими, хто її використовує. Сподіваємось, що більше країн зможуть надихнутись цією моделлю”, – цитує данське Міноборони міністра закордонних справ Ларса Льокке Расмуссена.

Троельс Лунд Поульсен зазначив, що ситуація в Україні “дуже серйозна” і Київ потребує сталої підтримки союзників.

“Цим пакетом ми надсилаємо недвозначний сигнал як Україні, так і світу. Ми надаємо допомогу вже зараз і готові до масштабних і довгострокових інвестицій в українську оборонну промисловість. Їх боротьба за свободу – це і наша боротьба”, – сказав він.