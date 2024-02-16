Хто зриває тендери?

Компанія «Трейд Полтава» подала позов до суду, щоб заблокувати 11 тендерів оголошених Державним Оператором Тилу 2-го лютого 2024-го року. Компанія «Трейд Полтава» займається виключно ремонтом автомобільної техніки та закупівлею шин. Однак, тендерів на постачання харчування для ЗСУ, компанія ніколи не вигравала. Як і для інших замовників. 6-го лютого, з такою ж заявою, до суду звернулась ще одна компанія, про яку ми, робили цілий випуск

Це ТОВ «Трейд Граніт Інвест», яка пов’язана із колишньою групою «Трейд Коммодіті», бізнесмена Андрія Адамовського та екс-чиновника уряду Януковича Владислава Якубовського. Однак, Київський окружний адміністративний суд своєю ухвалою повернув заяву ТОВ «Трейд Граніт Інвест» та відмовився її розглядати. Також суд встановив зловживання процесуальними правами «Трейд Граніт Інвест», а саме їх намагання втрутитись в автоматизований розподіл справ, задля визначення потрібного судді для розгляду справи.

Неякісні продукти харчування та заниження цін

Зараз деякі компанії більш ретельно піддаються перевірки з боку держави. І все через те, що наші військові починають надсилати антикор раді фото з гнилими помідорами або ж з гнилими бананами, які їм доставляють постачальники. Журналістка видання Цензор.нет Тетяна Ніколаєнко, оприлюднила чергові фото гнилих мандарин, які кілька днів тому член антикорупційної ради Міноборони Геннадій Кривошея, надіслав в чат антикорради. Ціни на мандарини суміжні з цінами супермаркету. В каталозі вони коштують 78 гривень.

Тому, коли постачальник каже, що у них дешевше, слід звернути на це увагу. Запевняє член антикорупційної ради Міноборони Геннадій Кривошея.

Чому старі компанії так прагнуть зірвати торги?

З грудня 2023 року в Україні запрацювала нова агенція — DOT, яка взяла на себе весь функціонал потреб Збройних Сил України. 2-го лютого DOT оголосили перші закупівлі харчування за новою моделлю мережі. Головна їх задача – залучити до тендерів спроможних постачальників, тобто якісний рітейл, який забезпечить своєчасність та безперервність поставок. Одним із критеріїв DOT — є перевірка складів постачальника, а також те, наскільки добросовісно він виконував попередні контракти. І тут, колишнім гравцям вже є за що хвилюватись. Адже кілька тижнів тому представники Міноборони під час перевірки військових частин, побачили недопоставку харчів. За даними члена антикорупційної ради Міноборони Геннадія Кривошеї, який брав участь в перевірках разом із заступником міністра Міноборони Віталієм Половенком, при перших ревізіях, об’єм недопостачання в одній із областей склав більше 10 млн.грн.

В Антикорупційній раді кажуть, що процес закупівель, який має відкрити двері для нових постачальників, лише розпочався. Приймання пропозицій триватиме ще кілька днів. Тоді стане зрозумілим, хто хоче постачати харчі ЗСУ. Якщо все буде успішно, то вже у квітні наші захисники матимуть більш якісну їжу…