Останніми днями Інтернетом ширилася інформація про те, що Зеленський нібито планує знайти заміну Залужному.

Наприклад, 2 лютого The Washington Post, посилаючись на два анонімних джерела, повідомила, що влада України сказала США, що Зеленський вирішив звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Втім, підтверджень цьому не знаходилось.

4 лютого на італійському телеканалі Rai 1 вийшло інтерв’ю з президентом.

В інтерв’ю, зокрема, була зачеплена тема заміни Залужного.

Зеленський заявив:

“Це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни. Я думаю про перезавантаження. Я в цьому процесі, тому що не можна сказати “Ось одна людина, заміни і все, поїхали”. Ні, це серйозна машина. Вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні бути лідерами перемоги.”

Отже, президент наголосив на тому, що кадрове “перезавантаження” відбуватиметься не лише в одній сфері, при цьому не давши чіткої відповіді на питання про заміну нинішнього головнокомандувача ЗСУ. Зеленський говорив, що думає про глобальну заміну, котра стосується не лише однієї посади, а управлінського напрямку.

“Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, впевнені в перемозі, ми не повинні падати духом, опускати руки, ми повинні мати правильну позитивну енергію… Перезавантаження — це серйозний підхід. Тобто це не питання однієї чи іншої людини. Це кадрові внутрішні питання”, – підсумував президент України.

Наскільки рішення замінити головнокомандувача ЗСУ повпливає на країну і чи буде це рішення прийняте взагалі, покаже час.