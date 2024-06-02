Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.
“Близько 1,5 млн українців вже успішно виконали цю вимогу закону (оновили облікові дані, – ред.). Лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок “Резерв+””, – розповів речник.
Як нагадав Лазуткін, з 18 червня у застосунку “Резерв+” з’явиться Qr-код і електронний кабінет стане онлайн-аналогом паперових військово-облікових документів.
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