Після ухвалення Верховною Радою нового закону, мобілізація в Україні збільшилася, про це повідомив Володимир Зеленський на пресконференції з учасниками саміту Україна–Північна Європа.

Про це Президент України повідомив на пресконференції з учасниками саміту Україна–Північна Європа.

Йдеться про закон щодо посилення мобілізації №10449.

“Мобілізація як ішла, так і йде. Правда, скажу вам відкрито, вона після цього закону, якщо чесно, збільшилася”, – наголосив Президент України на конференції.

Президент заявив, що під час війни мобілізація є обов’язковою і триває неперервно. Новий закон дозволив внести певні зміни до попереднього законодавства, яке регулювало цю сферу. Зеленський підкреслив, що реєстрація військовозобов’язаних є обов’язковою (це стосується оновлення даних), але це не означає, що кожна людина обов’язково буде відправлена на фронт.

Також Зеленський нагадав, що наразі оновили свої дані понад 1 млн українців, проте це не означає, що всі люди будуть мобілізовані.

Відомо, що нещодавно було створено мобільний додаток “Резерв+”, де громадяни легко можуть оновити свої дані. Станом на 29 травня через застосунок 1,3 мільйона військовозобов’язаних громадян України оновили свої дані, з них — 15 тисяч зробили це за кордоном.