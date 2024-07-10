Про це йдеться в повідомленні “Укренерго”.

“З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги”, – уточнили в компанії.

Причина посилення обмежень – зростання споживання в спеку, пояснили в “Укренерго”.

10 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

Раніше голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електроенергією в Україні покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.