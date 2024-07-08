Про це повідомляє “Укренерго”.
“З 9 по 24 липня НЕК “Укренерго” не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області. Завтра, 9 липня, обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України”, — йдеться в повідомленні.
За прогнозом “Укренерго”, з 05:00 до 14:00 — обленерго застосовуватимуть дві черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – чотири черги графіків відключень, в інші години — три черги.
Як зазначили в компанії, причина скасування днів без відключень світла по областях — значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.
“У відповідь на численні звернення обленерго, “Укренерго” скасовує проведення вимірів у вказаний період. У таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні”, — пояснили в “Укренерго”.
У компанії додали, що режимні виміри в літній період будуть проведені пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.
Проведення вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.
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