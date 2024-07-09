Про це він сказав під час засідання уряду.
“Через наслідки тотальних ворожих обстрілів та спеку погодинні відключення тривають. Водночас у двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином, відключення будуть не такими тривалими”, – сказав глава уряду.
Він наголосив, що ситуація в енергетиці залишається “надзвичайно складною”.
Раніше також стало відомо, що Польща готова передавати Україні електроенергію, отриману за рахунок спалювання польського вугілля.
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