Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на поліпшення ситуації в енергетиці у двадцятих числах липня.

Про це він сказав під час засідання уряду.

“Через наслідки тотальних ворожих обстрілів та спеку погодинні відключення тривають. Водночас у двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином, відключення будуть не такими тривалими”, – сказав глава уряду.

Він наголосив, що ситуація в енергетиці залишається “надзвичайно складною”.

Раніше також стало відомо, що Польща готова передавати Україні електроенергію, отриману за рахунок спалювання польського вугілля.