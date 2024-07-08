Про це під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Варшаві сказав голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск.

“Питання про енергетику є ключовим”, — констатував Туск.

Він поінформував, що в Польщі наразі працюють над тим, яким чином можна допомогти Україні безпосередньо в постачанні електроенергії перед зимою, адже всі усвідомлюють, якою є мета Путіна.

“Ми працюємо над тим, щоби спалювати польське вугілля, якого маємо багато, і щоби не платити за спалювання цього вугілля — за емісію, за викиди, — а передавати енергію з польського вугілля за європейські гроші в Україну енергетичним установам”, — пояснив Туск.

Він вважає, що це не вирішить усі проблеми, але певною мірою зможе допомогти українцям пережиту складну зиму.

До того ж Польща, за словами її прем’єра, спонукатиме партнерів шукати “креативні рішення”, будь-які можливості допомогти Україні.

Варшава також очікує специфікацію того, що саме Україна потребує найбільше в умовах повторення атак, додав глава уряду. Він зазначив, що будуть прийматися рішення, зокрема, щодо збільшення кількості генераторів.

Всім енергопідприємствам в Україні загрожують повітряні атаки, підкреслив політик.

Він також запевнив, що Польща долучиться до проєктів відбудови України після завершення війни.