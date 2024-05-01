У Генштабі ЗСУ розповіли про битви на фронті. На авдіївському напрямку відбито 33 атаки ворога.

122 бойові зіткнення відбулося на фронті за останню добу. На авдіївському напрямку українські воїни відбили 33 атаки противника. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 1 травня.

“Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України з території республіки білорусь, а також здійснення противником провокацій на зазначеній ділянці державного кордону України”, – попередили у звіті.

На куп’янському напрямку наші воїни відбили 6 атак поблизу населених пунктів Берестове, на схід від Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

“На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаційні удари та вогневе ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Триває посилення ударного угрупування противника. До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.”, – розповіли у Генштабі.

На лиманському напрямку відбито 21 атаку, здійснену противником біля Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

В районі Бахмуту нашими воїнами відбито 33 атаки неподалік населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка, та Часів Яр Донецької області.

Біля Авдіївки захисниками вдалося протистояти 33-м атакам біля населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

Ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших війсь на новопавлівському напрямку, але наші захисники продовжують стримувати росіян у населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області.

На оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників поблизу Старомайорського Донецької області; Роботиного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.