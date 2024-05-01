У ніч на середу Рязанська та Воронезька області Росії стали об'єктом атак безпілотників. На нафтопереробному заводі в Рязані виникла пожежа.

Про це повідомляє Baza.

Кажуть, ніби атака на завод в Рязані сталася приблизно о третій годині ранку, сталися два вибухи.

Губернатор Рязанської області Малков також повідомив про те, що один з безпілотників, ймовірно, був збитий, хоча точна кількість атакуючих БПЛА не вказана.

З свого боку, губернатор Воронезької області Гусєв повідомив у своєму телеграм-каналі, що два безпілотники були збиті над територією Воронезької області, один у передмісті Воронежа, а інший – в самій області.

Як повідомлялось, наслідком подібних атак для Росії є дефіцит бензину.