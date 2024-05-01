Про це повідомляє Baza.
Кажуть, ніби атака на завод в Рязані сталася приблизно о третій годині ранку, сталися два вибухи.
Губернатор Рязанської області Малков також повідомив про те, що один з безпілотників, ймовірно, був збитий, хоча точна кількість атакуючих БПЛА не вказана.
З свого боку, губернатор Воронезької області Гусєв повідомив у своєму телеграм-каналі, що два безпілотники були збиті над територією Воронезької області, один у передмісті Воронежа, а інший – в самій області.
Як повідомлялось, наслідком подібних атак для Росії є дефіцит бензину.
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