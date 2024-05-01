Близько опівночі з 30 квітня на 1 травня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами.
Вибухи в Одесі пролунали приблизно о 23:36. Ракети влучили по цивільній інфраструктурі. Наразі відомо про трьох загиблих і ще твоє людей зазнали поранень. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури», – написав він.
Мер міста Геннадій Труханов розповів, що внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки – вибито вікна та двері.
Одеські телеграм-канали пишуть, що загинули два підлітки, які бігли в укриття під час тривоги. Повідомляється, що їх вбило касетною частиною. Також є інформація, що третім загиблим міг бути співробітник поліції. Та наразі підтвердження щодо цієї інформації від ОВА поки не було.
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