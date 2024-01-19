Мирна акція, яка зібралася у відповідь на ухвалення диктаторських “законів 16 січня”, переросла тоді на жорстке протистояння між протестувальниками та силовиками. Так розпочалась одна з найкривавіших сторінок Революції Гідності.

16 січня 2014 року Верховна рада ухвалила закони, які називають диктаторські або “драконівські”. Вони передбачали, що силовики матимуть більше повноважень на придушення вуличних протестів.

На Майдані Незалежності того дня зібралося до 500 тисяч мітингувальників. Незважаючи на численні заклики лідерів опозиції до продовження мирного протесту, багатотисячна колона пішла до Верховної Ради.

Однак дорогу їм перекрив «Беркут», який загородився автобусами й вантажівками біля входу на стадіон «Динамо» по вулиці Грушевського. У бік беркутівців летіло каміння, згодом – коктейлі Молотова.

За свідченням київських лікарів, станом на восьму годину вечора по медичну допомогу звернулися 24 постраждалих, у яких були рвані рани й переломи.

Загалом 19 лютого у протистояннях постраждали понад 200 людей – як протестувальників, так і силовиків. Сутички, що почалися на Грушевського у день Водохреща, тривали кілька днів.