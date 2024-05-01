Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт, який передбачає суттєве посилення покарань за порушення військового обліку та ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Комітету Верховної Ради.

Висновок з підтриманими до другого читання змінами на сторінці відповідного урядового законопроєкту №10379 наразі ще оприлюднили.

“Після численних обговорень Комітет підтримав редакцію законопроєкту, який був підтриманий народними депутатами України спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством оборони України, яке на засіданні представила заступник міністра оборони Наталія Калмикова”, – йдеться у повідомленні.

Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №10379 про посилення відповідальності з порушення правил військового обліку у першому читанні 10 квітня.

В ухваленій редакції передбачається підвищення штрафів за порушення правил військового обліку з нинішніх 850 – 1 500 до 8500 – 17 000 грн, а за неявку за повісткою без поважних причин – до 153-204 тис. грн. Крім того, запроваджується кримінальна відповідальність за відмову від проходження медогляду.