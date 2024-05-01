Впродовж 2023 року українці зареєстрували в Польщі 30 325 нових компаній, що склало десяту частину від загальної кількості зареєстрованих за цей період індивідуальних підприємців.

Про це пише Укрінформ, посилаючись на консультаційний центр Дія.Бізнес у Варшаві.

Повідомляється, що українці в Польщі за 2022-2023 рік зареєстрували 48 464 ФОПів. До повномасштабного вторгнення в лютому в середня кількість реєстрацій нових бізнесів українцями в Польщі не перевищувала 200 на місяць.

“Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств. У середньому, за підсумками 2022 року, кількість нових ФОПів, зареєстрованих українськими резидентами, склала 2 тисячі. А у 2023 році цей показник збільшився майже до 3 тис. реєстрацій на місяць”, – йдеться в матеріалі.

Як додається, частіше українці започатковують власну справу у столиці (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).