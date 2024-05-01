Про це повідомили в патрульній поліції.

«У минулому році ми мали антирекорд… 151 тисяча матеріалів із зафіксованими фактами керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Вже за чотири місяці цього року ми маємо знову ж таки безпрецедентну статистику: зафіксували вже майже 50 тисяч випадків керування автомобілем у стані сп’яніння», – сказав в етері телемарафону перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, якого цитує “Радіо Свобода”.

Правоохоронець розповів, що за аналогічний період торік було 46 тисяч інцидентів.

За словами Білошицького, на зростання випадків нетверезого водіння може впливати “декілька аспектів”.

«І загальна ситуація (у країні – ред.), і певні особисті моменти. Також необхідно говорити про те, що посилився контроль із боку поліції за цим видом правопорушення», – пояснив він.

Також Білошицький сказав, що триває розгляд питання щодо законодавчого врегулювання роботи так званих пунктів тверезості, тобто раптових зупинок автомобіля для перевірки водія на стан сп’яніння. За його словами, в інших країнах, де діє така норма, помічають позитивні результати.